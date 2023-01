Australian Open: Stan Wawrinka scheitert in Runde eins

1 / 5 Stan Wawrinka verliert sein Auftaktspiel gegen den Tschechen Alex Molcan in fünf Sätzen. AFP Dem Schweizer unterliefen dabei 89 unerzwungene Feheler. AFP Marc-Andrea Hüsler wartet weiter auf seine erste gewonnene Partie an einem Grand-Slam-Turnier. freshfocus

Darum gehts Für Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler ist das Australian Open schon nach der Startrunde vorbei.

Jil Teichmann schafft dagegen den Sprung in Runde zwei.

In der Nacht auf Dienstag greifen Belinda Bencic und Viktorija Golubic ins Turnier ein.

So hatte sich Stan Wawrinka (ATP 139) seine Rückkehr auf die Australian-Open-Bühne nicht vorgestellt. Bei seinem ersten Auftritt in Down Under seit zwei Jahren verlor der 37-Jährige in der ersten Runde gegen den Tschechen Alex Molcan (ATP 53) in fünf Sätzen mit 7:6 (7:3), 3:6, 6:1, 6:7 (2:7) und 4:6.

Im vierten Satz konnte der Schweizer zum Matchgewinn aufschlagen, liess diese Gelegenheit aber ungenutzt. Nach 4 Stunden und 22 Minuten verwertete Molcan schliesslich seinen zweiten Matchball. Wawrinka hatte am Ende 89 unerzwungene Fehler auf seinem Konto.

Bencic in Top-Form

Ebenfalls bereits vorbei ist das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres für Marc-Andrea Hüsler (ATP 51). Der 26-Jährige unterlag Lokalmatador John Millman (ATP 140) in fünf Sätzen mit 7:6 (10:8), 5:7, 7:6 (6:2), 2:6 und 3:6. In seiner dritten Grand-Slam-Partie musste Hüsler zum dritten Mal als Verlierer vom Platz.

Jil Teichmann (WTA 33) meisterte die Starthürde dagegen souverän. Gegen die Britin Harriet Dart (WTA 96) wurde die 25-Jährige nur im ersten Satz gefordert und siegte am Ende klar mit 7:5 und 6:1. Mit Viktorija Golubic (WTA 83) und Belinda Bencic (WTA 10) greifen am Dienstagmorgen die letzten beiden Schweizerinnen ins Turniergeschehen ein. Bencic hatte am Samstag beim Turnier in Adelaide triumphiert, womit sie in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehrte.

Nadal muss über vier Sätze

Rafael Nadal ist der Start in die Mission Titelverteidigung geglückt. Die Weltnummer zwei musste in der ersten Runde allerdings eine Extraschlaufe einlegen, ehe der Viersatzsieg gegen den Briten Jack Draper (ATP 38) mit 7:5, 2:6, 6:4 und 6:1 feststand. Der an Nummer vier gesetzte Novak Djokovic bestreitet sein Startspiel heute Morgen gegen den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP 75).

Die Teilnahme an seinem Heimturnier kurzfristig absagen musste Nick Kyrgios. Die Weltnummer 21 wird einen Eingriff am Meniskus vornehmen lassen. «Das ist einfach brutal», sagte der Australier gestern an einer Pressekonferenz.