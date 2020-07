Corona-Hilfsauktion

Wawrinka versteigert sich für arbeitslose Coaches

Wer mit dem dreifachen Grand-Slam-Sieger und seinen Coaches trainieren möchte, kann noch bis Montagabend bieten. Und das noch zu einem guten Zweck.

Wawrinka , der momentan wieder auf Sand trainiert, beteiligt sich aktiv am Projekt: Er wird zusammen mit Vallverdu und Magnus Norman einem Auktionsgewinner und dessen Gast eine exklusive zweistündige Tennis- Lektion erteilen. Wann und wo, ist unklar: Zwischen Januar und Juli 2021, im Rahmen eines ATP-Turniers in Europa oder den USA. Wie teuer der Spass wird, ist ebenfalls noch offen: Geboten werden kann bis am Montagabend um 18 Uhr Schweizer Zeit. Am frühen Sonntag lag das höchste Gebot bei 14500 Dollar.