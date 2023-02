England: WC-Verbot und Mens-Karte – Schüler gehen landesweit auf die Strasse

In mehreren Grafschaften Englands kam es am Freitag zu Schülerdemos. Die Jugendlichen wehren sich gegen neue Schulregeln. Unter anderem dürfen sie während des Unterrichts nicht mehr auf die Toilette.

Die Schüler und Schülerinnen in England sind wütend: Am 24. Februar 2023 protestierten die Teenager gegen eine neue Schulpolitik. 20 Minuten / Tiktok

Darum gehts Sie dürfen während des Unterrichts nicht mehr aufs WC, Mädchen müssen zudem eine rote Karte zeigen, wenn sie ihre Mens haben.

Diese neuen Schulregeln passen den Teenagern in England nicht.

Die meisten werden bei den Protesten von den Eltern unterstützt.

Ein Schülerprotest geriet nach Angaben der Schulbehörde der englischen Grafschaften Cornwall, Yorkshire und Lincolnshire «ausser Kontrolle». Die Teenager protestierten am Freitag gegen neue Regeln, wonach es den Schülern und Schülerinnen nicht mehr erlaubt ist, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen. In einer Schule in St. Helens sollen männliche Lehrer gar die Länge der Jupes der Schülerinnen gemessen haben. An der Penrice Academy in der Ortschaft St. Austell in Cornwall werden Mädchen zusätzlich dazu aufgefordert, eine rote Karte zu zeigen, wenn sie ihre Periode haben.

Zu den Protesten wurde am Vorabend via Social Media aufgerufen. An einer Schule in der Stadt Leeds begleiteten wütende Eltern ihre Kinder bei den Demos. Die neue Schulpolitik habe ihren Söhnen und Töchtern «ihre Menschenrechte weggenommen», gaben sie an.

Im Städtchen Boston in Lincolnshire protestierten Dutzende Schüler und Schülerinnen gegen die «Gefängnisregeln». An einigen Schulen wurden «Tische umgeworfen», daraufhin wurde den jungen Demonstrierenden verboten, in die Pause zu gehen. Videos auf Social Media zeigen, wie einige Jugendliche am Schulzaun rütteln, während sie Parolen skandieren.

Schulen wollen nichts hören

Eine Mutter sagte zu «Daily Mail», dass die Schulleitung sich weigerte, mit den Schülern und Schülerinnen zu kommunizieren, seit sie die neuen Regeln bekannt machte. «Sie hören einfach nicht auf die Eltern oder die Kinder, also nahmen die Kinder heute die Sache selbst in die Hand», meinte die Frau.

Eine weitere Mutter sagte, ihr Sohn habe genug von der «Art und Weise, wie er behandelt wird». Sie selbst habe sich oft an die Schulleitung gewandt. «Ich bin auf taube Ohren gestossen.» Die Mutter einer Schülerin behauptet, ihre Tochter sei am Donnerstag direkt von der Schule geschmissen worden, als sie ohne Erlaubnis auf die Toilette ging.

«Verhalten einer kleinen Anzahl von Schüler*innen ist inakzeptabel»

Die Schulen der betroffenen Regionen reagierten auf die Proteste. In einem Schreiben an den Eltern hiess es: «Unsere Schüler haben das Recht, ihre Meinung in einer ruhigen und sicheren Art und Weise zu äussern, jedoch war das Verhalten einer kleinen Anzahl von Schüler*innen inakzeptabel», so die Schulleitung in St Austell.

Mehrere Elternteile wurden von den Schulbehörden kontaktiert, um ihre Kinder abzuholen. Eine Mutter aus Leeds gab an, dass sie am Freitag viermal angerufen worden sei, um ihre Tochter abzuholen. Da die Frau bei der Arbeit war, habe sie ihr Kind jedoch nicht holen können. Beim letzten Anruf drohte das Schulsekretariat, die Polizei zu rufen, wenn sie ihre Tochter nicht abholen würde. Das Mädchen sei mittlerweile von der Schule geschmissen worden, erklärte die Frau.