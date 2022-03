Globales Hacker-Kollektiv – «We are Anonymous» – wer sind die Hacker, die Russland online bekriegen?

Neben Leaks von Informationen an die russische Bevölkerung nimmt das Kollektiv auch in Russland aktive Konzerne ins Visier.

Seit Beginn der russischen Invasion häufen sich die Meldungen: Anonymous nimmt staatliche russische Webseiten vom Netz, zeigt ukrainische Tote über das russische Staatsfernsehen und empfiehlt alternative Wege, um an Propaganda-freie Informationen zu gelangen. So hackten sie über hunderttausend Drucker in russischen Haushalten, um Nachrichten gegen den Krieg zu drucken. Doch wer ist dieses selbsternannte Kollektiv genau und wofür kämpfen sie? Der Cyber-Security-Experte Marc Ruef erklärt im Interview mit 20 Minuten, was die Beweggründe sind.