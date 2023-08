Wahlkampflied: «We Are Family»-Komponist wehrt sich gegen SVP-Song

Der Grund: mögliche Urheberrechtsverletzungen. Der Refrain erinnert stark an den Song «We are Family» von Sister Sledge.

«Das isch d’SVP» heisst der Wahlkampf-Song von SVP-Nationalrat Thomas Matter alias «DJ Thommy». Die halbe SVP-Fraktion tanzt im Video mit, das die Partei am Montag über alle Kanäle gepusht hat.

Auf Youtube war das Video allerdings relativ rasch wieder verschwunden. Die Plattform blockierte den Song aufgrund von «Urheberrechtsansprüchen durch Sony», wie es auf Youtube heisst. Der Vorwurf: Der Refrain erinnere an «We Are Family» der Band Sister Sledge.

Hinter der Sperrung steckt der Komiker Karpi. Kurz nachdem die SVP den Song veröffentlicht hatte, richtete er sich in einem Tweet an Nile Rodgers, den Vater von «We Are Family». «Als ich den Song gehört und gesehen habe, war mir sofort klar, dass der Refrain abgekupfert ist», sagte Karpi gegenüber 20 Minuten.