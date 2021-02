Kamala Harris gratuliert Joe Biden noch im Jogginganzug am Telefon zum Wahlsieg.

In Deutschland freut man sich ebenfalls. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert Biden zum Wahlsieg. «Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen, weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus, auch in Deutschland», teilt er in einem Glückwunsch mit. «Sie stehen für ein Amerika, das um den Wert von Allianzen und Freunden, von Verlässlichkeit und Vertrauen weiss.»