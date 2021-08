Neue Heim-Tests per Video-Call aus Freiburg - Webcam-PCR-Tests für zu Hause? Kantonsärztin zeigt sich skeptisch

Die Freiburger Organisation Swiss Integrative Center for Human Health SA (SICHH) bietet seit einigen Tagen PCR-Speichel-Tests für zu Hause an, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Dies etwa für Personen, die für ihre Ferien einen negativen Testbescheid vorweisen müssen. Die Durchführung dieses Selbst-Tests erfolgt in Begleitung einer Fachperson per Video-Call und dauert rund zehn Minuten. Erst bestellt man den PCR-Test online und führt ihn dann drei Tage vor der Abreise gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten durch. Danach verpackt man das Test-Kit und verschickt es per Post direkt an das zuständige Labor. Dort wird die Speichelprobe schliesslich von Labormitarbeitenden ausgewertet, nur wenige Stunden später erhalten die Getesteten das Resultat samt Zertifikat per Mail.