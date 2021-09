Deep Fake - Website setzt Frauen mit künstlicher Intelligenz in Porno-Videos ein

Eine Website fügt fremde Gesichter in Porno-Videos ein.

In 90 Prozent aller Fälle werden Gesichter von Frauen verwendet, die dieser Verwendung nie zugestimmt haben.

Es ist die Horror-Vorstellung einer jeden Person: Im Internet kursiert ein Porno, in dem das eigene Gesicht zu sehen ist. Dies, obwohl man in seinem Leben gar nie einen Porno-Film gedreht hat. Aber dennoch kann dies vorkommen. Denn mittels einer Website, die hier nicht beim Namen genannt werden soll, ist es möglich, die Gesichter von anderen Personen mithilfe von künstlicher Intelligenz in bereits bestehende Porno-Filme einzusetzen.