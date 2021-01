Whistleblowing kann zur Kündigung führen

Wenn in einer Firma die Homeoffice-Regel nicht umgesetzt wird, sollen die Arbeitnehmer zunächst versuchen, das Thema intern anzusprechen. Das sagt Martina Aepli, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht von MME Legal Tax Compliance. Nur wenn das nichts nützt oder wenn von vornherein klar sei, dass ein internes Verfahren erfolglos sein werde, können sich die Arbeitnehmer an eine zuständige Behörde wenden. Der Gang an die Öffentlichkeit soll gemäss Aepli immer der letzte Weg sein, wenn auch die Meldung bei den Behörden erfolglos geblieben sei und ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Publikation des Missstandes bestehe. Denn die Folgen einer öffentlichen Anprangerung können gravierend sein: «Ein solches Vorgehen kann – je nach den Umständen – eine Verletzung der arbeitsrechtlichen Treuepflicht durch den meldenden Arbeitnehmer darstellen. Die Konsequenzen können bis hin zu Kündigungen reichen.»