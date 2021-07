Aus Darknet verschwunden : Website von Hackergruppe REvil offline

Seit Dienstagmorgen ist die Website der Hackergruppe REvil nicht mehr erreichbar. Laut einem Experten sei sie aus dem Darknet verschwunden.

Wurde REvil unter Druck gesetzt? Computer-Hacker in einem Serverraum. (Symbolbild)

1000 Firmen betroffen und Lösegeldforderungen in Millionenhöhe: Das ist der neueste Hacking-Angriff der Gruppierung, die sich REvil nennt.

Es sei unklar, ob die Sicherheitsbehörden die Abschaltung initiiert hätten, sagte Brett Callow von der IT-Sicherheitsfirma Emsisoft. James Lewis vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien in Washington hält es neben anderen Möglichkeiten auch für denkbar, dass die Website der Hackergruppe auf Druck der russischen Behörden offline ging. Er glaube aber nicht, dass die USA dafür verantwortlich seien.

Von dem Ransomware-Angriff auf die US-Firma Kaseya Anfang Juli waren Schätzungen zufolge weltweit 1500 Unternehmen betroffen. Kaseya mit Sitz in Miami liefert IT-Dienstleistungen an rund 40’000 Geschäftskunden in aller Welt.