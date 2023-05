Al-Hilal: Wechsel von Lionel Messi nach Saudiarabien offenbar «beschlossene Sache»

Dies vermeldet die französische Agentur «AFP» am Dienstagmorgen.

Lionel Messi nach Saudiarabien? Offenbar ist der Mega-Deal bereits durch. Dies vermeldet die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstagmorgen mit Berufung auf eine Quelle aus dem Wüstenstaat. Dem Bericht zufolge habe sich der 35-jährige Argentinier mit dem saudiarabischen Club Al-Hilal auf einen Vertrag ab kommender Saison geeinigt.

Transferexperte relativiert

Ob es nun aber tatsächlich zum Duell Ronaldo gegen Messi in der Wüste kommen wird, scheint derzeit unklar. So relativiert Transferexperte Fabrizio Romano kurze Zeit nach der Veröffentlichung der AFP-Meldung und dementiert, dass Messis Wechsel zu Al-Hilal bereits fix sei. Der definitive Entscheid werde gemäss Romano erst nach dem Ende der aktuellen Saison gefällt.

Auch Ronaldos Zukunft in Saudiarabien ist nicht gesichert. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach der Portugiese Al-Nassr bereits wieder verlassen möchte. So berichtete etwa die Zeitung «El Nacional», dass CR7 von Saudiarabien wieder nach Madrid zu Real wechseln möchte. Dies aber nicht als Spieler des «Weissen Ballets»: Präsident Florentino Perez soll ihm einen Job als Botschafter angeboten haben.

Barça noch ein Thema?

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied Messis von seinem Club Paris St. Germain angedeutet, wo dessen Vertrag Ende Juni auslaufen wird. Eine Rückkehr zum Ausbildungsclub Barcelona, wo Messi unter anderem vier Mal die Champions League gewann, habe sich gemäss «APF» aufgrund der finanziellen Schieflage der Katalanen zerschlagen.

Transferexperte Romano meint hingegen, die Katalanen würden immer noch versuchen einen Weg zu finden, Messi zurückzuholen und dabei das Financial Fairplay der Uefa nicht zu verletzten.

Ärger wegen Saudi-Trip

Der Weltmeister von 2022 arbeitet in Saudiarabien bereits als Tourismusbotschafter. Ein unautorisierter Trip in das Königreich brachte Messi zuletzt viel Ärger bei den katarischen Eigentümern von Paris St. Germain ein. Auch die Fans aus der französischen Hauptstadt hatten sich zuletzt gegen den Superstar gestellt.

Erst am Montag kehrte er nach einer Suspendierung in den Trainingsbetrieb zurück. Nun dürfte er mit einem Wechsel zu Al-Hilal wohl bald noch mehr Aufmerksamkeit in die Golf-Region ziehen.