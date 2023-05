EM-Qualifikation: Murat Yakin nominiert Nati-Kader

Am 16. Juni reist man zum Fussballzwerg Andorra, am 19. Juni empfängt man Rumänien in Luzern – in einer bereits ausverkauften Swisspor-Arena.

Für die Nati-Stars gibt es keine Zeit für Sommerferien. Nach der Saison ist vor der nächsten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr. Am 16. Juni reist man zum Fussballzwerg Andorra, am 19. Juni empfängt man Rumänien in Luzern – in einer bereits ausverkauften Swisspor-Arena. «Wir haben in der Quali einen guten Start erwischt mit zwei Siegen und wollen daran anknüpfen, mit dem nötigen Respekt vor den Gegnern», so der Nati-Trainer am Mittwoch.