Unglaubliche Zahlen : Wechsel-Wahnsinn – Premier League gibt 2,2 Milliarden für neue Spieler aus

Noch nie hat die höchste englische Liga so viel Geld für neue Spieler ausgegeben. Die Premier League investierte mehr als die Bundesliga, die spanische LaLiga und die italienische Serie A zusammen.

Die Premier League gab in diesem Sommer 2,2 Milliarden Franken für neue Spieler aus.

Die Clubs aus der englischen Premier League haben die Rekordsumme von umgerechnet rund 2,2 Milliarden Franken für Spielerverpflichtungen in diesem Sommer ausgegeben. Wie der Sender BBC berichtete, waren dies 580 Millionen Franken mehr als vor fünf Jahren, als die bisherige Höchstmarke erreicht wurde.

Die 20 Clubs der englischen Top-Liga hätten in der am Donnerstag zu Ende gegangenen Transferperiode mehr für neue Profis investiert als die Bundesliga, die spanische LaLiga und die italienische Serie A zusammen, hiess es am Freitag weiter.