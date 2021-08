Lionel Messi will am Sonntag die Öffentlichkeit informieren

Zudem vermeldeten verschiedene Transfer-Experten am Freitagabend, dass die Verhandlungen von Messi mit PSG bereits fortgeschritten sein sollen. Messis Vater und Berater soll für die Gespräche mit den Pariser Bossen noch am Freitag in der französischen Hauptstadt eingetroffen sein. Im Vertrag soll Messi ein Gehalt von rund 40 Millionen in der Saison garantiert sein.