Exklusiv: Wechselfrust und schwere Verletzung – YB-Star Fassnacht offen wie nie

Christian Fassnacht gehört nicht nur zu den besten Spielern der Super League, er ist in seiner Freizeit auch Mitinhaber des Modelabels Cedici und hat kürzlich seine neuste Kollektion vorgestellt. «Als Fussballer hat man viel Freizeit, und ich bin nicht der Typ, der stundenlang Videospiele spielt oder Netflix schaut», sagt der 28-jährige Zürcher. Deshalb habe er mit seinem besten Freund vor ein paar Jahren dieses Label gegründet. «Mode macht mir Spass, wir designen alle Kleider selber. Und für eine junge Marke kommen wir schon sehr gut an», so Fassnacht.



Er wolle aber verhindern, dass es zu einer Fussballer-Marke werde. «Klar möchte ich meine Reichweite und die meines Umfelds nutzen. Aber Cedici soll ein nachhaltiges Projekt sein, unabhängig von meiner Karriere oder Leistungen als Fussballer.» Er sehe auch seine Zukunft in diesem Projekt. «Ich kann mir sehr gut vorstellen, nach meiner Karriere voll für dieses Label zu arbeiten», sagt Fassnacht. Sein Ziel seien eigene Läden – «in Zürich oder am besten in ganz Europa».