Transfer: Wechselt Neymar zu Al-Hilal nach Saudiarabien?

Der FCB verliert den nächsten Leistungsträger. Wie der Club am Freitag mitteilt, wird Dan Ndoye am Sonntag gegen Lausanne-Sport nicht im Kader stehen. Der 22-jährige Flügelspieler ist für Vertragsgespräche freigestellt. Ndoye dürfte aller Voraussicht nach zu Bologna in die Serie A wechseln und dort einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Als Ablöse stehen nach italienischen Medien neun Millionen Franken sowie drei weitere Millionen an möglichen Bonuszahlungen im Raum. (law)