Bergamo will Zakaria - Wechselt Xherdan Shaqiri? Olympique Lyon will den Schweizer Nati-Star

Gegen die Türkei schnürte Shaqiri an der diesjährigen EM einen Doppelpack.

Die französische Sportzeitung «L'Equipe» schreibt, dass Lyon den Nati-Star haben will.

Am späten Sonntagabend liess die französische Sportzeitung «L'Equipe» eine kleine Bombe platzen. So soll der Top-Club Olympique Lyon ein Angebot für Nati-Star Xherdan Shaqiri (29) abgegeben haben! Der siebenfache französische Meister muss seine Offensive nach dem Abgang von Memphis Depay verstärken, der zum FC Barcelona wechselte und am Sonntag im Testspiel gegen Juventus mit einer überzeugenden Leistung die Zeit nach Superstar Lionel Messi bei den Katalanen einläutete.