Zweimal am Tag die Zähne putzen und das stets von Rot nach Weiss, das geben Zahnärzte schon Kindern mit auf den Weg. Kein Thema ist dagegen, wie oft man die Bürste austauschen sollte. Eine Studie von Forschenden aus den USA zeigt nun: wahrscheinlich deutlich öfter, als wir es bis anhin tun. Abzuwarten, bis sie unansehnlich wird oder zu müffeln anfängt, sollte man auf jeden Fall nicht.

Grund dafür ist nicht die grosse Zahl an Keimen, welche die Forscher vorfanden. Dass die Menge vergleichbar ist mit denen auf Handtüchern oder Waschlappen, ist schon lange bekannt. Unappetitlich ist vielmehr der nachgewiesene Keim-Mix. So stiess das Team um Ryan A. Blaustein von der Northwestern University im Bundesstaat Illinois nicht nur auf typische Mundbakterien, sondern auch auf Darmbakterien (siehe Box) und Keime, die resistent gegen Antibiotika sind.

Wie kommen die Darmkeime auf die Bürste? Am Bakterienmix auf Zahnbürsten lässt sich ablesen, wo diese aufbewahrt wird. Hat es also viele Darmkeine darauf, lagert die Bürste in der Nähe des WCs. Beim Spülen der Toilette bildet sich eine Spritzwolke, die in den Raum aufsteigt. Diese kann neben dem Wasser auch Darmkeime enthalten, die sich über die Luft im Bad verteilen und so auf der Zahnbürste landen. Deshalb sollte Letztere nie in der Nähe der Toilette gelagert werden. Ist es anders nicht möglich, sollte man darauf achten, vor dem Spülen den WC-Deckel zu schliessen.

Zahnbürsten sind extreme Orte

Ein beunruhigender Fund und ein «Meilenstein in der Zahnbürstenforschung», erklärt Markus Egert, Professor für Mikrobiologie der Hochschule Furtwangen, im Interview mit Spiegel.de. Denn für die Antibiotikaresistenzen verantwortlich seien «bestimmte Proteine, die das Antibiotikum zerstören oder es aus der Bakterienzelle herausbefördern.» Und davon hätten Blaustein und sein Team 176 verschiedene Typen gefunden. Das sei eine Menge.

Wirklich überrascht zeigt sich der Fachmann ob des Fundes aber nicht: Aus mikrobiologischer Sicht seien Zahnbürsten extreme Orte. «Antimikrobielle Wirkstoffe aus der Zahnpasta und Mundwasser und der ständige Wechsel zwischen feucht und trocken bedeuten enormen Stress für die meisten Mikroben.» Entsprechend würden nur die härtesten dort überleben.

Verantwortlich könnte ein alter Bekannter sein

Die meisten Antibiotikaresistenz-Spuren fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgerechnet auf den Zahnbürsten von Personen, die regelmässig Zahnseide und Mundspülungen benutzen, wie sie im Fachjournal «Microbiome» schreiben. Das könnte laut Dirk Bockmühl, Mikrobiologe an der Hochschule Rhein-Waal, auf einen in den USA häufig in solchen Produkten verwendeten Inhaltsstoff zurückzuführen sein: Triclosan.

Das Biozid, das in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten ist, kommt auch in Seifen, Deos und in Mundhygieneprodukten wie Zahnpasten oder eben Spülungen vor, was Bockmühl laut Deutschlandfunk Nova für «keine so gute Idee» hält, da sich darüber Antibiotika-Resistenzen anzüchten lassen. Aufgrund dieser Gefahr von Triclosan und der zusätzlich davon ausgehenden Gesundheitsgefahr, forderten im Jahr 2017 insgesamt 206 Forscher und Ärzte sowie neun europäische Gesundheitsorganisationen ein Verbot des Stoffs.

Spätestens alle drei Monate

Um die Zahl der Keime auf der Zahnbürste möglichst gering zu halten, sollte sie möglichst trocken und an der Luft aufbewahrt werden. Am besten geeignet sei dafür die aufrechte Lagerung im Zahnputzbecher. Um zu vermeiden, dass Erkältungsviren von einer Zahnbürste zur anderen übertragen werden, sollten sie so positioniert werden, dass sie sich nicht berühren.

Doch egal, wie pfleglich man die Zahnbürste behandelt: Sie muss spätestens nach drei Monaten erneuert werden, denn die Borsten verlieren mit der Zeit ihre Flexibilität und verformen sich. Ist das der Fall, schaffen sie es nicht mehr, in die kleinen Ecken und Winkel am Zahnfleischrand und in die Zahnzwischenräume vorzudringen. Zudem haben Studien gezeigt, dass die Zahnbürsten nach drei Monaten wesentlich schlechter Plaque entfernen als neue Pendants. Häufiger müssen die Bürsten nur gewechselt werden, wenn man zuvor krank war, denn sonst sorgen die in den Borsten sitzenden Keime für einen erneuten Ausbruch.