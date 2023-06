Hamburg: Swiss-Flug löst Polizeieinsatz aus

Die Polizei war am Abfluggate vor Ort.

Sonntagmorgen am Flughafen Hamburg: mehrere Feuerwehr- und Polizeiautos rücken auf das Rollfeld aus. Betroffen davon ist der Swiss-Flug LX1053 von der Hansestadt nach Zürich. Abflug wäre um 10.10 gewesen, die Maschine bleibt jedoch am Boden. Grund dafür: Die Bundespolizei Hamburg rückte Aufgrund einer polizeilichen Massnahme aus. Reinigungskräfte, welche das Flugzeug vor dem Abflug sauber machten, fanden einen Wecker, bei dem Drähte herausragten.

Sicherheit geht vor

Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, sagt gegenüber 20 Minuten: «Wir wurden wegen eines Weckers mit verdächtigen Drähten gerufen. Nachdem der Wecker von unseren Einsatzkräften untersucht wurde, konnten wir aber Entwarnung geben, der Gegenstand war unbedenklich.» Dennoch gehe die Sicherheit vor, darum habe man ausrücken müssen, so die Polizei weiter. «Sowas ist kein Scherz», stellt Ristow klar. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Simon Benz, Mediensprecher von Helvetic Airways: «Nachdem die Passagiere in Hamburg das Flugzeug verlassen hatten, fiel der Crew ein verdächtiger Gegenstand auf.» Die dort zuständige Bundespolizei leitete daraufhin eine Untersuchung ein, deshalb verliess auch die Crew den Flieger.

«Diese bleibt zur Vorbereitung des Rückflugs normalerweise an Bord. In einem solchen Fall ist das jedoch das übliche Vorgehen», betont Benz weiter. Die Bundespolizei gab kurz darauf Entwarnung. Mit einer Verspätung von etwa 40 Minuten konnte der Flieger wieder in Richtung Zürich abheben. Beim Flugzeug handelte es sich um eine Helvetic-Airways-Maschine, welche im Auftrag der Swiss flog.