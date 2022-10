Champions League: «Weder Huhn, noch Ei» – wie Club Brügge Fussball-Europa erobert

Drei Spiele, neun Punkte, null Gegentore: Club Brügge dominiert in der Champions League eine Hammer-Gruppe mit Atlético, Leverkusen und Porto. Ein belgisches Märchen mit Ansage.

Kamal Sowah bringt Club Brügge gegen Atlético Madrid in Führung (36.). Video: Twitter/@Citehszn21

Darum gehts Club Brügge ist die Märchen-Story der noch jungen Saison in der Champions League.

Die Belgier haben mit Leverkusen, Atlético und Porto drei Schwergewichte bezwungen.

Dabei hat Brügge kein einziges Tor kassiert – und überzeugt mit schönem Fussball.

Die Erfolgsgeschichte ist das Resultat eines strategischen Spagats der Clubführung.

«Sie waren einfach besser», sagt Atlético-Captain Koke nach dem Spiel. Sie? Damit meint der zweifache spanische Meister und zweifache Europa-League-Sieger Club Brügge. Schliesslich hat Kokes Team beim belgischen Club gerade mit 0:2 verloren – und, wie der 30-Jährige eben sagt, nicht unverdient.

So erging es in Gruppe B der Champions League auch schon Porto, das zuhause von Brügge gleich mit 0:4 abgeschmettert wurde. Und auch Leverkusen brachte in der Kleinstadt im Nordwesten Belgiens (ca. 120’000 Einwohnerinnen und Einwohner) kein Tor zustande. 0:2 hiess es am Ende.

Kriselnde Gegner ja, aber…

Klar, die Gruppe B ist momentan schwächer, als sie es nominell scheinen mag: Seoane bekam mit Leverkusen keinen Fuss vor den anderen und wurde am Mittwoch entlassen, bei Atlético scheint nach Jahren des europäischen Erfolgs die Luft draussen und Porto ist aufgrund des grossen Niveaugefälles in Portugals Liga ohnehin eine Wundertüte.

Dennoch ist die Bilanz Brügges beeindruckend: Drei Spiele, drei Siege, sieben Tore, null Gegentore. In der Champions League ist das bisher noch keinem belgischen Team gelungen. Es winkt die erste K.o.-Phase in der Königsklasse. Und dies, obwohl das Kader von Blau-Schwarz praktisch ausschliesslich aus No-Names besteht.

«Realistisch aber ambitioniert»

«Wir versuchen, uns nicht zwischen Huhn und Ei entscheiden zu müssen», sagte einst Brügge-CEO Vincent Mannaert gegenüber «Transferroom». Damit meinte der 47-Jährige, dass man mit dem Club die Position in der europäischen Fussball-Nahrungskette gleichzeitig akzeptieren und anfechten kann.

«Realistisch sein und ambitioniert»: den Spagat finden zwischen Ausbildungsclub in einer Ausbildungsliga und Erfolg haben. National klappt das mit zuletzt drei Meistertiteln in Folge beeindruckend – und nun setzt auch europäisch der Erfolg ein. Grosse Konstanz und eine phänomenale Transferpolitik sei Dank.

1 / 3 Partystimmung im Nordwesten Belgiens: Die Brügge-Stars um Goalie Simon Mignolet (l.) und Torschütze Ferran Jutglà feiern im Jan-Breydel-Stadion. IMAGO/Belga Kamal Sowah (l.) feiert sein Tor zum 1:0 gegen Atlético. IMAGO/Sportpix Atléti-Captain Koke: «Sie waren einfach besser.» IMAGO/Sportpix

Gutes Händchen in Benelux

Diese lautet nämlich: «Wir rekrutieren hauptsächlich in Ligen, deren Niveau gleich hoch oder tiefer ist als die unsere», erklärt Mannaert. Das Kader von Brügge besteht so weitgehend aus Spielern, die bei kleineren Clubs in Belgien oder den Niederlanden das Fussball-1x1 gelernt haben. Mannaert ergänzt: «Auch Skandinavien, Osteuropa und die MLS sind für uns attraktiv».

Beispiele: Captain und Leistungsträger Hans Vanaken (30) hat noch nie ausserhalb Belgiens gekickt, Flügel-Star Noa Lang (23) konnte sich in seiner niederländischen Heimat nie richtig durchsetzen, Youngster Abakar Sylla (19) stammt aus dem eigenen Nachwuchs und Knipser Ferran Jutglà (23) galt bei Barça und Espanyol als gescheitertes Talent.

Der Goalie ist noch der Nahmhafteste

Der bekannteste Namen dürfte derjenige von Goalie Simon Mignolet sein. Der belgische Nationalspieler hat eine Vergangenheit bei Liverpool und Sunderland. Bis vergangenen Sommer war noch Eigengewächs Charles De Ketelaere (21) der grosse Star, ehe er für über 30 Millionen Franken zu Milan wechselte. Auch für den jungen Franzosen Stanley Nsoki erhielt man viel Zaster (für rund zwölf Millionen zu Hoffenheim).

Heisst: Schritt für Schritt generiert der Club so viel Geld, dass er immer grössere Fische an Land ziehen kann. Konkret: Die Einnahmen wurden unter anderem in Jutglà (für rund sieben Millionen von Barça B), Benfica-Ukrainer Roman Yaremchuck (rund 16 Millionen), Andreas Skov Olsen (für rund sieben Millionen von Bologna) und Raphael Onyedika (für rund zehn Millionen von Midtjylland) reinvestiert.

Im Team von Trainer Carl Hoefkens (43), einst selbst Brügge-Profi, dominiert aber auch hier der No-Name: Mittelstürmer Jutglà hat mit acht Treffern und fünf Assists in 14 Pflichtspielen voll eingeschlagen – und dürfte bald der nächste teure Abgang werden. Oder auch im Frühling grosse Namen dazu bringen, Brügge nach einem Duell als «besser» zu bewerten.



Ob Atlético-Stars diese Aussage schon bald wiederholen müsse, zeigt sich am Mittwoch, wenn ab 18.45 Uhr in Madrid das zweite Direktduell ansteht.