Weinland 2023: Australien ist offiziell das beste Land für Wein

Weinliebhaber sollten nun wohl im Fachhandel nach Down Under suchen. Denn das offiziell beste Land für Wein ist neu Australien. Das wurde bei den Decanter World Wine Awards 2023 entschieden. Bei den Awards handelt es sich um einen der weltgrössten Weinwettbewerbe. Es wurden 18’250 Weine aus 57 Ländern von insgesamt 240 Experten bewertet.

Zehn australische Weine wurden als «Best in Show» ausgezeichnet – mehr als in jedem anderen Land. Besonders speziell ist die ausgezeichnete Weinregion Margaret River in Westaustralien. Spannender Fakt für Weinfans: Das ist gar eine der geografisch isoliertesten Weinregionen der Welt.