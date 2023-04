Das steckt hinter der mysteriösen Spirale am Nachthimmel

Der Weltraumphysiker Don Hampton von der University of Alaska erklärt, was es mit dem vermeintlich mysteriösen Himmelsphänomen auf sich hat.

Ein heller Wirbel am Nachthimmel über Alaska hat auf Social Media für Spekulationen gesorgt: Was könnte dahinterstecken?

Polarlicht oder ausserirdisches Leben? Diese Frage stellen sich einige Menschen im US-Bundesstaat Alaska in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2023. Denn am Himmel über ihnen war gegen 1.45 Uhr quasi aus dem Nichts eine blau leuchtende Spirale aufgetaucht. Ein Meer grün schimmernder Polarlichter hatte sie zu dieser späten Stunde hinaufschauen lassen.

Festgehalten hat den nur wenige Sekunden dauernden Moment eine All-Sky-Kamera der University of Alaska (siehe Video oben), aber auch der Fotograf und Polarlicht-Fan Todd Salat. Ihm gelang es, die zunächst mysteriöse Himmelserscheinung in der Nähe der Stadt Delta Junction zu fotografieren.

Kein Photoshop, keine Ausserirdischen

Schnell verbreiteten sich die Bilder und Mutmassungen auf Social Media . Mal war von einem «merkwürdigen spiralförmigen Leuchtphänomen» oder besonders geformten Polarlichtern die Rede, mal tippten Userinnen und User auf das Werk eines Photoshop-Künstlers. Auch auf ein Zeichen extraterrestrischen Lebens wurde getippt. Doch nichts davon stimme, so Don Hampton von der University of Alaska zur Nachrichtenagentur AP. Der Wirbel sei vielmehr menschengemacht.

Diesen Blick auf die Spirale hat eine automatische Kamera in der Nähe der Poker Flat Research Range der University of Alaska aufgenommen. Es handelt sich um Zeitraffer-Aufnahmen.

Frei drehender Treibstoff in der oberen Atmosphäre

Wenige Minuten nach dem Start fiel die erste Stufe der Rakete zurück auf die Oberfläche und landete sanft, während die Oberstufe der Falcon 9 weiter in die Umlaufbahn flog und von dort als taumelnde Spirale zurück zur Erde sank. Dabei wurde der restliche Treibstoff in die obere Atmosphäre abgelassen. «Wenn das in grossen Höhen geschieht, verwandelt sich dieser Treibstoff in Eis», erklärt Hampton. Wenn das Eis auf Sonnenlicht treffe, reflektiere es dieses. «Und wenn auf dem Boden Dunkelheit herrscht, dann erscheint es als eine Art grosse Wolke, die manchmal auch wirbelt.» Er selbst habe so etwas schon dreimal beobachten können.