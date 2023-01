WEF 2023 Davos: Das sagt Amnesty-Chefin über Menschenrechte

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, nahm am WEF in Davos teil.

Agnès Callamard ist die Generalsekretärin von Amnesty International und hat dieses Jahr am WEF in Davos teilgenommen. 20 Minuten hat sie für ein Interview getroffen.

Frau Callamard, hat sich die Lage um die Menschenrechte verschlimmert?

Warum steht es so schlimm um die Menschenrechte?

Es gibt Kräfte, die die Fortschritte der letzten Jahrzehnte systematisch zunichtemachen. Sei es bei der Gleichberechtigung, sozialer Gerechtigkeit oder Zugang zu Ressourcen. Dazu kommt der Ukrainekrieg, der sich immer mehr zu einem Konflikt zwischen den Supermächten entwickelt. Alles in allem ist die Situation für die Menschenrechte schrecklich geworden. Nicht hoffnungslos, aber schrecklich. Und zwar sowohl in Bezug auf objektiv messbare Indikatoren als auch auf die Arbeitsbedingungen für Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten.

Sie haben das WEF im Vorfeld scharf kritisiert, sind aber trotzdem hierher gekommen. Warum?

Sie sagen: «Die Situation ist schrecklich, aber nicht hoffnungslos.» Was meinen Sie damit?

Was mir Hoffnung gibt, sind die Menschen. Menschen kämpfen für ihre Rechte. Frauen und Mädchen in Afghanistan kämpfen, die nicht in einem Gefängnis leben wollen, sie inspirieren mich. Oder die Proteste im Iran, oder junge Menschen, die gegen den Klimawandel kämpfen. Überall auf der Welt sagen Menschen: «Das passiert nicht in meinem Namen, ich kämpfe für meine Rechte.»