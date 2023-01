WEF 2023: In Davos verzichten viele Gäste auf Trinkgeld

Im Restaurant Gentiana wollen auch viele WEF-Kundinnen und -Kunden Spezialwünsche anbringen, sagt Geschäftsführer Jens Scheer. «Doch das gibt es bei uns nicht. Was auf der Karte steht, ist nur so erhältlich.»

Die Restaurants in Davos sind während des Weltwirtschaftsforums (WEF) gut besucht. Wie eine Mitarbeitende des Restaurants Stau erzählt, sind viele der internationalen Kundinnen und Kunden sehr fordernd und knausrig. «Rund die Hälfte der Gäste haben sehr hohe Ansprüche und verfehlen teils den Ton mit uns Angestellten», so A.* (28). «Ein Kunde hat mich sogar schon am Arm gezogen, damit ich ihn schneller bediene.»