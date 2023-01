WEF 2023: Was in Davos sonst noch passiert

Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen war aber wohl eines der zentralsten Themen in Davos, vor allem für die Delegation aus Kiew, der neben First Lady Olena Selenska unter anderem auch der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko und der Minister für digitalen Wandel, Mychajlo Fedorow, angehörten. Klitscho forderte am Montag alle international tätigen Konzerne auf, ihre Geschäfte mit Russland komplett einzustellen. «Jeder Dollar, den ihr nach Russland schickt, ist blutiges Geld», sagte er. (DPA)