Live-Ticker WEF 2023: Jetzt spricht Greta Thunberg

Greta Thunberg kommt ans WEF. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will die Klimaaktivistin in Davos den Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) Fatih Birol treffen.

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer kündigte am Mittwoch an, auf dem Weg nach Davos zu sein. «Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit dabei: ein offener Brief an die fossilen CEOs beim WEF», schreibt sie auf Twitter.