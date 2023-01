WEF 2023: So teuer ist Davos im Moment

In Davos ist es während des WEF teuer. Ein US-amerikanischer Journalist postete kürzlich auf Twitter, dass er für einen Caesar Salad und eine Cola Zero 60 Dollar bezahlt hat. 20 Minuten hat sich in Davos umgeschaut , wo man wie viel bezahlt.

Ein Gipfeli für vier Franken

Während des WEF einen Ort zum «Zmörgele» ausserhalb der Hotels zu finden, ist gar nicht so einfach. Viele bekannte Davoser Cafés sind während dieser Woche an Firmen und Landesdelegationen vermietet. Kaffee gibt es entlang der Promenade an verschiedenen Ständen gratis. Wer noch ein Gipfeli und einen Orangensaft will, wird etwa im Restaurant Stau fündig. Das Lokal habe die Preise für das WEF angehoben, so eine Angestellte. Aktuell kostet ein Gipfeli vier Franken – doppelt so viel wie sonst. Für einen Orangensaft bezahlt man diese Woche sieben Franken statt 4.50 Franken. Einheimische bezahlen auch während des WEF weniger.