WEF 2023 im Liveticker: Wolodimir Selenskis Rede

Am Mittwoch 15.45 Uhr spricht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am WEF. «Der Krieg in der Ukraine hat alles verändert. Der Krieg beeinflusst die ganze Welt. So explodieren beispielsweise die Preise», so Scholz. Man werde Ukraine aber weiter unterstützen: «Wir werden weiterhin Waffen in die Ukraine senden. Panzer werden wir aber nicht liefern», sagt Scholz.