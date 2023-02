WEF: Armeeangehöriger soll sich an Soldatin vergangen haben

So soll sich ein Angehöriger der Armee an einer Soldatin vergangen haben. (Symbolbild)

Am Rande des WEF in Davos ist es bei der Schweizer Armee zu einem Vorfall gekommen. (Symbolbild)

Die Geschehnisse spielten sich am Rande des Weltwirtschaftsforums ab.

Nach einem Kompanieabend soll sich ein 26-jähriger Soldat an einer Kameradin vergangen haben.

Beim Einsatz des Schweizer Militärs am diesjährigen WEF soll es zu einer sexuellen Misshandlung gekommen sein, wie die «Weltwoche» schreibt. Demnach habe ein Angehöriger der Stabskompanie vom Zürcher Inf-Bat 65 möglicherweise ein Sexualdelikt an einer Soldatin begangen. Der Vorfall soll sich vom 15. auf den 16. Januar in der dritten Woche eines Wiederholungskurses nach dem Kompanieabend ereignet haben.