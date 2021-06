«Wir erwarten mehr Begeisterung» - WEF-Chef Klaus Schwab droht Davos wegen überrissener Preise

Das Elite-Treffen, an dem sich Politiker und Firmenchefs austauschen, könnte nach Singapur verlegt werden.

Er will überrissene Preise für Wohnungen und Ladenmiete nicht mehr akzeptieren.

Der Wintersportort Davos ist ein teures Pflaster. Besonders während des World Economic Forum (WEF) schiessen die Preise in die Höhe. Eine Woche in einer Drei-Zimmer-Wohnung kann dann schon mal 30’000 Franken kosten. Airbnb-Anbieter verdienen sich so eine goldene Nase.