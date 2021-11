Zertifikatspflicht : WEF in Davos setzt für die Teilnehmenden 1G-Regel ein

Vom 17. bis 21. Januar steigt nach einem Jahr Pause in Davos wieder das World Economic Forum. Um die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhöhen, steht es heuer nur für Geimpfte offen. Zudem gibt es regelmässige PCR-Tests.

Um für diese Ausgabe die besten Voraussetzungen zu schaffen, haben die Organisatoren scharfe Regeln erlassen. So gilt am ganzen WEF die 1G-Regel – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt müssen vollständig gegen Sars-CoV2 geimpft sein und ein in der Schweiz gültiges Zertifikat vorlegen können. Zudem müssen Teilnehmende und Mitarbeitende, die Zutritt zur Security-Zone haben, nicht länger als 72 Stunden vor dem Eintreffen in Davos einen PCR-Test absolvieren. Dasselbe gilt für alle Personen, die in dieser Zone arbeiten.