Wegen Omikron : WEF in Davos wird kurzfristig verschoben

Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus findet das Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2022 nicht statt. Stattdessen wird das Treffen online abgehalten.

Die für den 17. bis 21. Januar 2022 geplante Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos wird verschoben. Grund sei die Corona-Pandemie, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur.



Die Teilnehmenden werden stattdessen an einer Reihe von «State of the World»-Sitzungen teilnehmen, bei denen führende Politikerinnen und Politiker der Welt online zusammenkommen, um «Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu erarbeiten», wie das WEF in einer Medienmitteilung schreibt. Die derzeitige Pandemie-Situation mache es äusserst schwierig, ein globales Treffen vor Ort abzuhalten. Das WEF betont die im Vorfeld des Events enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Regierung auf allen Ebenen.