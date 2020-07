Nach Pandemie

WEF sieht Chance für 395 Millionen neue Arbeitsplätze

Eine Studie des Weltwirtschaftsforums blickt optimistisch in die Zukunft, sollten Staat und Wirtschaft die Weichen auf nachhaltige Entwicklung stellen.

In Indonesien hat der Einsatz von Satellitenbildern und Sensoren in der Landwirtschaft Erträge um durchschnittlich 60 Prozent erhöht: Ein Bauer vertreibt Vögel. (Archivbild)

Wenn Staat und Wirtschaft nach der verheerenden Coronavirus-Pandemie die Weichen auf nachhaltige Entwicklung stellen, können bis 2030 rund 395 Millionen neue Jobs geschaffen werden. Zu diesem Schluss kommt die Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Mit Geschäftsideen, die der Natur erste Priorität einräumen, könnten Geschäfte im Wert von gut zehn Billionen US-Dollar realisiert werden – so viel, wie Regierungen in aller Welt zur Stützung in ihre Volkswirtschaften gepumpt haben.