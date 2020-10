Coronavirus-Massentest in Qingdao : Wegen 12 Corona-Fällen testet China 9 Millionen Menschen

Mehr als neun Millionen Menschen leben in Qingdao. Wie die lokale Gesundheitskommission mitteilt, sollen alle Einwohner auf Corona getestet werden.

Zuletzt wurden in China nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Massnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den letzten Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden.