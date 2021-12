Keine Party – Wegen 2G bleiben Clubs und Bars mehrheitlich leer 

Das vergangene Wochenende war für Clubs und Bars das erste mit 2G. Das Fazit fällt für die Branche ernüchternd aus. Über 80 Prozent der Betriebe, die an einer Umfrage der Schweizer Bar und Club Kommission (SBCK) teilgenommen haben, gaben an, am Wochenende einen Besucherrückgang von bis zu 75 Prozent verzeichnet zu haben. An der Umfrage nahmen 114 Betriebe teil.