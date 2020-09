Eine Leserin aus Zürich wollte am Montag mit der S7 um 19.33 Uhr von M eilen nach Winterthur fahren . Dafür löste die 20-Jährige ein Ticket in der SBB-App , wie sie sagt: «Ich machte das n och auf dem Gleis, bevor ich in den Zug einstieg.»

Busse um 100 Franken reduziert

Um keine Busse zu bekommen, sei sie gleich am nächsten Tag zu einem SBB-Schalter gegangen, um sich zu beschweren: « Der Mann am Schalter konnte mir nicht weiterhelfen, rief jedoch beim Verantwortlichen an. » Dieser habe dann die Busse um 100 Franken reduziert, so die junge Frau. Am Donnerstag folgte die Busse per Post: «Darin stand, dass ich 30 Franken zahlen muss.» Für die 20-Jährige sehr ärgerlich: « 30 Franken sind zwar nicht so viel , aber ich bin Studentin und will nicht fast 40 Franken für eine Fahrt , d ie ursprünglich 8.60 Franken kostete, zahlen.»