Abgelenkte Autofahrer

Massenkontrollen sollen Verkehrstote verhindern

Durch unaufmerksame und abgelenkte Fahrzeuglenker verlieren jährlich 51 Personen ihr Leben. Um die Unfallzahlen zu senken, fordert die Beratungsstelle für Unfallverhütung mehr Polizeikontrollen.

Am Steuer Kleider an- oder ausziehen, sich schminken, einen Podcast hören, eine Nachricht schreiben, telefonieren – und deswegen einen Unfall bauen: Wegen unaufmerksamen oder abgelenkten Verkehrsteilnehmern verunfallen auf Schweizer Strassen jährlich rund 836 Personen schwer. Rund 51 Personen von ihnen verlieren dabei ihr Leben. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU hält in einer neuen Studie fest, dass bei einem Viertel aller Unfälle mit Todesfolge Unaufmerksamkeit im Spiel ist.