Wurde Bill Gates von Sex-Straftäter Jeffrey Epstein erpresst?

Jeffrey Epstein machte auch vor Erpressung nicht halt, nachdem Bill Gates ihn abblitzen liess. Hier ist er auf einem Registrierungsfoto des «New York State Division of Criminal Justice» zu sehen, nachdem er als Sexualstraftäter in die Kartei aufgenommen wurde.

Epstein selbst lernte Antonova erst nach ihrer Affäre mit Bill Gates kennen und bezahlte ihr eine auf Bridge ausgerichtete Programmierschulung. Dann leitete er die Rechnung an Gates weiter, was sich als «Ich weiss, was du getan hast» lesen lässt. Antonova soll dagegen von nichts gewusst haben: Epstein habe ihr gegenüber nur gesagt, dass er auf Grund seiner privilegierten Situation anderen Menschen helfe wolle, wann immer er könne und ihr daher den Kurs bezahlt. Die Erpressung wurde indirekt von einem Vertreter Gates’ bestätigt: Gegenüber der Huffington Post sagte dieser, dass Epstein in der Tat «erfolglos versucht habe, eine frühere Beziehung auszunutzen, um Herrn Gates zu bedrohen». Gates selbst soll Antonova im Jahr 2010 kennen gelernt haben und dann eine Affäre mit ihr begonnen haben.