Total 1556 Asylgesuche : Wegen Afghanistan-Krise 60 Prozent mehr Asylgesuche

Im August 2021 sind in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr fast 600 Asylgesuche mehr eingegangen. Die wichtigsten Herkunftsländer waren Afghanistan und Türkei.

Die Afghanistan-Krise und Machtübernahme der Taliban zeigt Auswirkungen auf Asylgesuche in der Schweiz. Im August sind beim Staatssekretariat für Migration (SEM) 1556 Asylgesuche eingegangen. Mit 330 Gesuchen sind aus Afghanistan die meisten eingegangen. Zum Vergleich: Das sind 42 Gesuche mehr als im Vormonat Juli. Am zweit- und am drittmeisten sind Gesuche aus der Türkei respektive Eritrea eingegangen. Im Vergleich mit dem Vorjahr sind es 581 mehr, das entpricht einem Plus von fast 60 Prozent.