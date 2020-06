Bergrettung zieht Bilanz

Wegen Alpstein-Hype müssen Wanderanfänger gerettet werden

Die Alpine Rettung Ostschweiz musste 2019 deutlich mehr unverletzte Personan evakuieren wie im Vorjahr. Das liege auch am Hype um den Alpstein auf Social Media. Dieser ziehe mehr ungeübte Wanderer an.

«Die Leute merken vermehrt, wenn sie an ihre Grenzen stossen. Und bevor etwas Schlimmes passiert, fordern sie Hilfe an», sagt Armin Grob, Präsident der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO), gegenüber dem «St. Galler Tagblatt». Das sei positiv. Der Umstand schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Die Rettung von unverletzten Personen, sogenannte Evakuationen, seien im vergangenen Jahr nämlich deutlich angestiegen und würden sogar rund 30 Prozent der Einsätze der ARO ausmachen. Dagegen ist die Anzahl von Bergrettungen in der Ostschweiz 2019 auf ähnlichem Niveau geblieben wie in den beiden Jahren davor.