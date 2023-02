Umbau: Zwischen Altstätten und Buchs fahren keine Züge

Vom 27. Februar bis zum 29. Oktober ist auf der Strecke zwischen Altstätten SG und Buchs SG eine Totalsperre für den Bahnverkehr errichtet worden. Es verkehren dort in diesen acht Monaten also keine Züge. Der Grund für die Sperre ist der Doppelspurausbau zwischen Altstätten und Buchs. Endziel dieses Spurausbaus soll sein, dass im Dezember zwischen St. Gallen und Sargans die Züge im Halbstundentakt verkehren können.

Gültigkeit der Fahrausweise wird angepasst

Auf der Strecke zwischen Sargans und St. Gallen wird während der Totalsperre die Gültigkeit der Fahrausweise so angepasst, dass bei den Fahrten via Uznach anstatt St. Margrethen keine Mehrkosten anfallen. Für den Start der Bauarbeiten ist so weit alles vorbereitet. «Wir haben die Logistikwege für den Transport des Materials entlang der Bahnlinie sowie Materiallager erstellt. Zudem haben wir den Bauablauf getestet und optimiert», so SBB-Mediensprecher Martin Meier zum «St. Galler Tagblatt».