«Schockierend» – Behindertenverband hässig auf Uni Zürich-Rektor

In einem offenen Brief kritisiert BKZ-Geschäftsleiterin Martina Schweizer die Aussagen von Schaepman scharf.

Die Universität Zürich (UZH) hat seit Ende der Corona-Pandemie ihr Angebot an Podcast-Aufnahmen von Lehrveranstaltungen markant reduziert. Rektor Michael Schaepman begründet dies gegenüber der Zürcher Studierendenzeitung mit dem Wunsch auf mehr Präsenz an der Uni. Auf die daraus folgende Benachteiligung für Menschen mit Behinderung antwortet er: «Wenn wir nur diesen Menschen Podcasts anbieten, würden wir diese bevorzugen und andere würden wegen Benachteiligung rekla­mieren.»

Der sogenannte Nachteilsausgleich - also Ausgleichsmassnahmen bei Leistungsnachweisen für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten - sei aufwändig in der Organisation, Betreuung und Umsetzung, so Schaepman. «Wir werden aber für die breite Masse finanziert, und nicht für das Individuum.» Die Behindertenkonferenz des Kantons Zürich (BKZ) zeigt sich entrüstet. In einem offenen Brief kritisiert Geschäftsleiterin Martina Schweizer die Aussagen von Schaepman scharf.