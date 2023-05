Deutschland: «Ein bisschen Provokation» – Familie Lauterbach tauft ihren Sohn Karl

1 / 3 Der zwei Monate alte Karl hatte zu Beginn seines Lebens mit Lungenproblemen zu kämpfen. IMAGO/ingimage Das Baby heisst jetzt gleich wie der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach. IMAGO/Future Image Die Familie lebt in Wendisch Baggendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Google Maps

Darum gehts Familie Lauterbach aus Mecklenburg-Vorpommern hat elf Kinder.

Ihren jüngsten Sohn tauften die Eltern Karl – er heisst somit gleich wie der deutsche Gesundheitsminister.

Dies solle auch eine kleine Provokation sein, so die Mutter.

Elisa Lauterbach und ihr Mann hatten vor dem 10. März bereits zehn Kinder. So viele, dass die Lauterbachs in einem Kindergarten in Wendisch Baggendorf in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Seit besagtem Tag sind die Lauterbachs nun zu elft. Name des Sohns: Karl. Der mittlerweile zwei Monate alte Junge heisst somit gleich wie der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Die Namensgebung ist kein Zufall. Der Vater wünschte sich einen deutschen Namen – die Mutter fand Karl schön. «So ein bisschen ist es auch eine Provokation», so Elisa gegenüber der «Ostsee-Zeitung». «Der Minister in Berlin kann ruhig auf uns aufmerksam werden.» Denn: Die Familie wartet seit der Geburt des kleinen Karls auf das Kindergeld. Die Familie lebt von der Vermietung zweier Ferienwohnungen und der Tierhaltung auf ihrem Hof. In der Vergangenheit hatte die Familie mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Auch einen Schicksalsschlag musste die Familie hinnehmen. Vor sieben Jahren starb kurz nach der Geburt Tochter Kathy an einem plötzlichen Kindstod. Ebenso hatte es der kleine Karl bei seinem Start ins Leben nicht leicht. Er wog nur 2810 Gramm und hatte Probleme mit der Lunge. Laut der Mutter geht es ihm aber mittlerweile besser. «Jetzt geht es ihm gut, er ist so ein Lieber», so Elisa Lauterbach.

