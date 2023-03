Bezirksgericht Dietikon: Sein Auto-Stunt im Gubrist hat Folgen – Bendrit Bajra muss vor Gericht

1 / 4 Bendrit Bajra muss sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Facebook/Bendrit Bajra Er steht wegen grober Verkehrsregelverletzung vor Gericht. 20min/Michael Scherrer 2016 lenkte er im Gubrist vom Beifahrersitz aus einen VW Golf. Facebook/Bendrit Bajra

Darum gehts Der ehemalige Social Media-Star Bendrit Bajra steht vor Gericht.

Der 27-Jährige muss sich wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung und weiteren Delikten vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten.

«So liebi Lüt, mir händ eifach kän Fahrer me …», sagt der Komiker lachend ins Handy. Er sitzt als Beifahrer in einem VW Golf im Gubrist, als mitten im Tunnel der Lenker bei voller Fahrt auf den Rücksitz klettert. Bendrit, weiterhin auf dem Beifahrersitz, übernimmt mit einer Hand das Steuer und hält in der anderen Hand sein Handy, um die ganze Aktion zu filmen. Mit mindestens 100 km/h rast er nachts einen halben Kilometer durch den Tunnel und wechselt sogar auf die Überholspur. Möglich ist die fahrerlose Fahrt dank dem im Auto eingebauten Fahrassistenten mit automatischer Distanzregelung (ACC), die eine zuvor eingestellte Höchstgeschwindigkeit sowie einen voreingestellten Abstand einhält. Die Videoaufzeichnung schickt Bendrit später dem Lenker.

Knapp drei Wochen später verübt er wieder ein Verkehrsdelikt. Diesmal fährt er einem Kollegen auf der Autobahn A1 mitten in der Nacht hinterher. Dabei filmt sein Beifahrer den Kollegen in dessen anderen Wagen, wie dieser bei voller Fahrt während rund neun Sekunden seinen Kopf aus dem Schiebedach des Autos hinausstreckt und beide Arme seitlich ausstreckt. Kurz darauf steht der Kollege sogar ganz auf. Er ragt mit dem ganzen Oberkörper aus dem Dachfenster hinaus und hält die beiden Arme seitlich ausgestreckt. Bendrit als Lenker des zweiten Wagens fährt dabei auf der Überholspur parallel zum Kollegen auf und kommentiert die lebensgefährliche Fahrt mit folgenden Worten: «Mir händ da en Shipi, de macht da so illegali Sache, und zwar gaht er eifach usem Auto use, wie en Schafseckel.» Danach brechen er und der filmende Beifahrer in schallendes Gelächter aus.

Strafantrag vor Gericht bekannt

Die Wahnsinnsfahrt durch den Gubrist erfolgte bereits in der Nacht vom 4. April 2016, aber erst jetzt muss der inzwischen 27-Jährige sich wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung und weiteren Delikten vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Die Staatsanwaltschaft stuft die Aktionen als äusserst gefährlich ein. Es hätte einen schweren Unfall mit Verletzen oder gar Toten geben können. Bendrit wird im ersten Vorfall wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln angeklagt, im zweiten Fall wegen Gehilfenschaft dazu. Gegen die beiden Kollegen von Bendrit sind separate Strafverfahren eröffnet worden.

Weiter hat Bendrit einen verbotenen Laserpointer im Internet bestellt. Das Gerät wurde aber am Zoll beschlagnahmt. Zudem soll er einem Vorstellungsgespräch zum Zivildienst nicht nachgekommen sein.

Am Mittwoch muss sich Bendrit Bajra vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Die Staatsanwältin wird den Strafantrag dann stellen. Das Strassenverkehrsgesetz sieht für Raserdelikte eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu vier Jahren vor. Bendrit wurde im Mai 2016 und im September 2017 für zwei Tage verhaftet und eine Hausdurchsuchung an seinem Wohnort in Bülach wurde durchgeführt.

Bajra wollte sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht zum Fall äussern.