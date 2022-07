Zürich: Wegen Bagatellfällen in den Notfall – Zürcher Notfallstationen am Limit

«Zuerst sollte immer die Hausarztpraxis kontaktiert werden. Ist diese nicht verfügbar, empfehlen wir allen Patientinnen und Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden, das Aerztefon zu kontaktieren», so Josef Widler, Präsident Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ).

Die Zürcher Spitäler verzeichnen derzeit einen für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohen Zulauf auf den Notfallstationen. Das teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion am Dienstag mit. Die starke Auslastung in den Notfallstationen sei auf Bagatellfälle zurückzuführen respektive nicht unmittelbar lebensbedrohliche Notfälle, die in Hausarztpraxen behandelt werden könnten.