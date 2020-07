vor 36min

Chur

Nach Kontakt mit Barkeeper sind 80 Personen in Quarantäne

Im Kanton Graubünden sind Gäste eines Clubs sowie eines Hotels und Kinder eines Lagers in Quarantäne.

von Jeremias Büchel

Darum geht es Im Kanton Graubünden sind die Neuinfektionen mit Covid-19 angestiegen.

Personen haben sich unter anderem in einer Churer Bar, einem Hotel in Pontresina und einem Lager in Zuoz angesteckt.

Allein aufgrund dieser drei potenziellen Ansteckungsorte befinden sich über hundert Personen in Quarantäne.

Am Mittwoch kam es in einem Churer Club zum Kontakt zwischen einem Covid-positiven Bar-Mitarbeiter und Gästen, worauf in der Folge rund 120 Kontaktpersonen eruiert wurden. «Davon befinden sich aktuell rund 80 Personen in Quarantäne und werden durch die Contact-Tracer betreut», teilte der Mediendienst der Standeskanzlei Graubünden am Freitagabend mit. Das Contact-Tracing war laut Kantonsärztin Marina Jamnicki aufwendig. «Es hat sich gezeigt, dass die digital erfassten Kontaktdaten korrekt waren, die manuell erfassten jedoch fehleranfällig», sagt am Samstag Jamnicki auf Anfrage. Das decke sich mit den Erfahrungen anderer Kantone.

Infektion in Hotel

Weiter wurde ein Kind in einem Tagesferienlager in Zuoz positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt habe sofort Massnahmen zur Eindämmung der Infektionsketten eingeleitet. «Aktuell sind eine Person in Isolation, zwei Familienangehörige sowie 18 teilnehmende Kinder in Quarantäne», heisst es in der Medienmitteilung. Die betroffenen Personen werden durch die Contact-Tracer betreut.

Diese haben derzeit einiges zu tun. Am Donnerstag wurde das Bündner Gesundheitsamt über eine Neuinfektion in einem Hotel in Pontresina informiert. In der Folge wurden mögliche Kontaktpersonen eruiert und bei diesen Quarantäne angeordnet. Vier Personen befinden sich in Isolation, 16 in Quarantäne, und eine Person benötigt Spitalpflege.