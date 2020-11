«Fussball ist ein so wichtiger Teil meines Lebens. Aber es ist an der Zeit, dass ich das loswerde und sage», so Hope, der bei Melbourne Victory in der höchsten australischen Liga spielte. «Das Angstgefühl, das mit dieser Schei**e einhergeht, ist verrückt. Und am Schluss machte mir der Fussball überhaupt keinen Spass mehr.» Es gebe Kritiker in allen Sportarten, aber manches sei unerträglich.