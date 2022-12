Kosovo: Flughafen Pristina evakuiert

Kosovo : Bombendrohung am Flughafen Pristina – Polizei gibt Entwarnung

Am Mittwochvormittag berichten News-Scouts, dass der Flughafen in Pristina evakuiert wurde. Mittlerweile läuft der Flugbetrieb wieder.

Wie mehrere News-Scouts berichteten, lief am Mittwochvormittag ein Einsatz wegen einer Bombendrohung am Flughafen von Pristina. «Meine Eltern sind am Flughafen, sie wollten gerade in die Schweiz zurückfliegen. Der Flughafen wird mit Spürhunden kontrolliert», so der News-Scout. Die Passagiere befänden sich ausserhalb des Gebäudes auf den Parkplätzen.