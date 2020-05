Aktualisiert vor 22min

Chur

Wegen brennender Kerze wurden mehrere Häuser evakuiert

In Chur sind wegen eines Wohnungsbrandes in der Nacht auf Samstag in Chur 16 Personen durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden.

von Jeremias Büchel

1 / 1 Das Feuer brach in einer Wohnung im ersten Stock aus. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Die Feuerwehr evakuierte mehrere Häuser. Eine Person wurde ins Spital gebracht. Brandursache dürfte laut Polizei eine brennende Kerze neben einem Bett sein. Eine Frau in der Wohnung im ersten Stock an der Jochstrasse alarmierte gegen 3.40 Uhr die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit rund zwanzig Leuten aus.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Gefahr, dass der Brand auf andere angebaute Gebäude hätte übergreifen können, wurden die Liegenschaften vorübergehend geräumt. Einige der 16 Evakuierten wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Ein 23-Jähriger aus der Brandwohnung wurde für eine ambulante Behandlung ins Kantonsspital transportiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner konnten im Verlauf des Morgens wieder in die Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens in der Brandwohnung beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Franken. Die Ermittlungen ergaben laut Mitteilung, dass als Brandursache eine neben einem Bett stehende brennende Kerze im Vordergrund steht.