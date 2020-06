Basler Dilemma

Wegen Cabral steckt der FCB in der Zwickmühle

Er ist ein Ballkünstler – und im Cup gegen Lausanne der Matchwinner. Dennoch hat der Brasilianer nicht die besten Karten für einen neuen Vertrag in Basel. Grund: massiver Spardruck.

Schweizer Fussballclubs sind im Terminstress. Das erstaunt gerade niemanden – bei 13 Runden in sechs Wochen. Zumindest in den nächsten Tagen gilt der Druck auch für die Transferfront: In zwei Wochen laufen in der ganzen Liga zig Verträge aus. Beim FC Basel sind es vor allem die der Leihspieler. Ihre Situation ist unbefriedigend. Die beiden Brasilianer Ramires und Arthur Cabral etwa stehen gerade irgendwo zwischen Abflug in die Heimat und einem intensiven Sommer in der Schweiz.